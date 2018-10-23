Учёные связали продолжительность жизни лабрадоров с их окрасом

Сидней, Австралия, , 12:18 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что продолжительность жизни собак-лабрадоров зависит от их окраса. Об этом сообщается в журнале Canine Genetics and Epidemiology.

Учёные провели анализ данных о более чем 33 тыс. лабрадорах, зарегистрированных в британских ветеринарных клиниках в 2013 году. На основе этой информации они изучали заболеваемость и продолжительность жизни животных.

Выяснилось, что лабрадоры шоколадного окраса живут в среднем на 1,4 года меньше, чем их золотистые и чёрные сородичи.

Отмечается, что исследование носит количественный характер. С чем могут быть связаны указанные различия в продолжительности жизни, авторы не поясняют. При этом оговаривается, что собаки шоколадного окраса чаще страдают от отита и дерматита.

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