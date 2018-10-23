Видео: у берегов Антарктиды обнаружен «безголовый куриный монстр»

Канберра, , 12:02 — REGNUM Учёные из Австралии обнаружили и зафиксировали на камеру необычный вид морского огурца Enypniastes eximia. Об этом сообщает The Independent.

Необычное глубоководное существо имеет размеры от 11 до 25 см. У него есть перепончатые лапки, которые позволяют ему находить корм и избегать хищников.

Животное было обнаружено у восточных берегов Антарктиды. За необычную форму учёные дали ему прозвище «безголовый куриный монстр».

Ранее подобные экземпляры встречались только в Мексиканском заливе на глубине 2,5 тыс. метров.

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