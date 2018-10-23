Ученые рассказали, как мужчинам зачать здоровых детей

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Регулярная физическая нагрузка позволяет мужчинам произвести потомство с крепким метаболическим здоровьем. Это доказали ученые из американского штата Огайо, об итогах их работы сообщает портал EurekАlert.

Специалисты опробовали свою теорию на лабораторных мышах. Одну группу грызунов кормили обычной пищей, второй давали корм с высоким содержанием жиров. Позже мышей разделили по физической активности — одни свободно бегали по клетке, вторые вели малоподвижный образ жизни.

Через некоторое время самцов познакомили с самками для получения потомства. Мышатам давали обычный корм, но обеспечили им низкую активность.

Оказалось, что потомство физически активных отцов имело меньший процент жировых отложений, а показатели глюкозы были лучше. Мышата, чьи отцы получали жирную пищу, имели более низкие показатели метаболизма, однако связанные с этим риски «отменялись» высокой активностью родителей.

Таким образом, образ жизни отцов влияет на взрослую жизнь потомства, даже если оно не склонно к физической активности, заключили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, включение в рацион овощей, богатых диетическими нитратами, снижает риск потери остроты зрения. Такой вывод сделали ученые, наблюдая за остротой зрения примерно 2 тыс. жителей Австралии старше 49 лет.

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