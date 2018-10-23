На севере Китая обнаружена редчайшая гробница с фресками и гравировкой

Тайюань , Китай, , 07:14 — REGNUM Редкое древнее захоронение с фресками обнаружено в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили в местном институте археологии, передает 22 октября агентство Синьхуа.

Гробница была раскопана еще в мае 2018 года во время строительства скоростной магистрали в деревне Лунбай близ города Цзиньчжун, однако только сейчас завершились исследовательские работы. По словам исследователя Чжао Хуэя, средняя высота гробницы составляет 3,6 метров, а ее форма представляет из себя восьмиугольник. При этом, сама гробница находится в очень хорошем состоянии.

В ней обнаружены скелеты мужчины и женщины. Судя по структуре и форме извлеченных наружу объектов, гробница может датироваться эпохой династии Цзинь (1115 — 1234 н.э.), отметил Чжао.

Гробница украшена выгравированными стихами, что является крайне редкой находкой. Её пол выложен черными кирпичами, в то время, как свод исполнен красным орнаментом. Окружающие стены окантованы черной рамкой и исписаны стихами, а также фресками.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Китая был обнаружен целый ряд предметов, относящихся к периоду неолита и бронзового века, что продвинуло ученых в исследовании человеческой деятельности в районе нынешней китайской провинции Юньнань в ту эпоху.

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