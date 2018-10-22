Стала известна дата первого запуска ракеты «Союз» после аварии

Москва, , 13:29 — REGNUM Первый старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии запланирован на 18 ноября. Об этом 22 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» будет запущена Байконура. Первоначально этот полёт должен был состояться 31 октября, но все пуски ракет «Союз-ФГ» были приостановлены до выяснения причин аварии.

Отмечается, что также следующий пилотируемый полет предварительно запланирован на 3 декабря. Дата ещё будет уточняться, её должны утвердить на заседании аварийной комиссии, которая состоится 30 октября.

Напомним, 11 октября «Союз-ФГ» должен была вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС на борту. Но после старта произошла авария, в результате которой космонавты вынуждены были вернуться на Землю в спускаемом аппарате.

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