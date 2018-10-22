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Учёные превратили участок фольги в монокристалл

Наука

Учёные применили метод бесконтактного отжига

Ульсан, Южная Корея, 22 октября 2018, 12:49 — REGNUM  Учёные из Южной Кореи разработали технологию выращивания плоских металлических монокристаллов. Об этом сообщается в журнале Science.

Учёные применили метод бесконтактного отжига водорода в атмосфере при температуре, близкой к температуре плавления металла.

В процессе отжига в поликристаллической плёнке появляется выделенная ориентация кристаллитов. После этого исчезают межзёренные границы, превращая участок фольги в единый монокристалл.

Отмечается, что площадь монокристаллических плёнок, полученных новым способом, составила несколько квадратных сантиметров. Максимальная площадь составила 32 квадратных сантиметра.

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Научные исследования
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