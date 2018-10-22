Обнаружен гигантский айсберг-монолит в форме идеального прямоугольника

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Необычайно большой айсберг в форме идеального прямоугольника, напоминающий внеземной монолит из фильма «Космическая одиссея», был сфотографирован NASA, сообщает 22 октября AMNA.

Как правило, есть два вида айсбергов — те, которые выглядят как треугольники или призмы, возвышающиеся над поверхностью воды, и другие — длинные, широкие и плоские. Но замеченный Космическим агентством айсберг выглядит как из фантастического фильма: это огромная и почти идеальная геометрическая фигура.

Айсберг длиной почти в два километра был отделен от постепенно разрушающегося ледника Ларсена С. На поверхности видна только десятая часть айсберга, остальная остается под водой. Ученые считают его нестабильным и склонным к дальнейшим разрушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из США обнаружили низкочастотные колебания антарктического ледника: крупнейший в Антарктиде шельфовый ледник «поёт» на низких частотах. Колебания ледника позволяют следить за состоянием его поверхностного слоя глубиной несколько метров. Благодаря этому можно оценивать скорость его таяния и риск разрушения.