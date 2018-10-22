Учёные: чернохвостые олени приводят к уничтожению самого тяжёлого организма

Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что чернохвостые олени способствуют уничтожению клональной колонии тополей, самого тяжёлого организма на Земле. Об этом сообщается в журнале PLoS ONE.

Учёные исследовали колонию тополей и пришли к выводу, что основной причиной гибели молодых деревьев стали травоядные животные, в частности чернохвостые олени, которые объедают поросль.

При этом, по словам учёных, огораживание участков леса от животных, которое началось около 25 лет назад, пока не приносит результата. Для того чтобы сохранить уникальный лес, необходимо тщательно следить за перемещениями оленей и при необходимости сокращать популяцию диких травоядных.

Отметим, что клональная колония находится в американском штате Юта. Она состоит из 47 тыс. генетически идентичных деревьев, имеющих единую корневую систему. Вся эта система занимает площадь около 43 тыс. гектаров и весит порядка шести тысяч тонн.

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