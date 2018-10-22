Команда из Казахстана заняла первое место в конкурсе NASA

Нью-Йорк, США, , 11:01 — REGNUM Молодые исследователи в сфере IT-технологий из Казахстана завоевали первое место в категории «Лучшее применение программного оборудования» на конкурсе NASA Space Apps Сhallenge в США, сообщает 22 октября издание BNews.

Тимур Рыспеков, Владислав Полонский и Анастасия Клещева представили программу анализа данных вулканов и астероидов на основе квантового генератора случайных числе.

С помощью данного генератора анализируются данные NASA, и на их основе проводится симуляция различных процессов для предсказания катастроф.

Отметим, 19−21 октября в Нью-Йорке прошел финал конкурса NASA Space Apps Сhallenge. В конкурсе приняло участие 25 тыс. человек из 70 стран мира. Мероприятие направлено на популяризацию космических исследований среди широких масс.

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