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Середина октября в Петербурге стала самой тёплой за всю историю

Наука

Не устояли предыдущие рекорды 1909, 1889 и 1907 годов

Середина октября в Петербурге стала самой тёплой за всю историю
Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна
Петропавловская крепость. Дворцовая набережная. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 22 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Вторая декада октября 2018 года оказалась самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге. Не устояли сразу несколько рекордов XIX и XX веков. Об этом сообщил 22 октября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, «средняя за декаду температура воздуха составила 10,9 гр., перекрыв экстремальные температуры рубежа позапрошлого века».

Колесов привел данные о том, что в 1909 году средняя температура воздуха второй декады октября составляла +10,6 градуса, в 1889 году показала +10,5 градуса, а в 1907 году не превышала +10 градусов. Теперь все эти рекорды прошлого уже перекрыты показателями октября 2018 года.

Напомним, что 18 октября температура воздуха в Петербурге достигла +16,6 градуса, перекрыв рекорд 1918 года. Тремя днями ранее, 15 октября, был установлен другой абсолютный рекорд температуры для этого дня: температура воздуха достигла +18 градусов, перекрыв предыдущий максимум 1889 года.

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