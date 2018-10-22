Учёные смогут прогнозировать опасность будущих природных катастроф

Томск, , 07:24 — REGNUM Учёные Томского государственного университета (ТГУ) проводят анализ опасных природных явлений на территории Сибири в период с 2000 по 2017 год, который позволит прогнозировать опасность будущих катастроф, сообщает 22 октября пресс-служба вуза.

Аспирантка геолого-географического факультета Анна Игнатьева пояснила, что полученные результаты помогут выявить закономерность развития природных катастроф, в дальнейшем их можно использовать для прогноза и расчета индекса потенциальной опасности.

«Для Сибири с ее огромными пространствами, насыщенностью производством, и участившимися природными катаклизмами актуальность прогноза особенно высока», — сказала молодой учёный.

Отмечается, что благодаря своей работе Игнатьева стала лауреатом стипендии Фонда имени В.И. Вернадского, оказывающего поддержку талантливой молодежи, проводящей исследования в области охраны окружающей среды, развития экологического образования, формирования экологической культуры.

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