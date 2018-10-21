Самая древняя плотоядная рыба идентифицирована в Баварии

Берлин, , 19:10 — REGNUM Международная команда исследователей идентифицировала окаменелые останки животного, найденного на территории Баварии, как самую древнюю плотоядную рыбу. О работе, опубликованной в журнале Current Biology, рассказал интернет-портал Eurek Alert.

Установлено, что окаменелым останкам животного около 150 миллионов лет.

Окаменелые останки нового вида рыб были обнаружены в осадочных отложениях в карьере Эттлинг на юге Германии, неподалёку от места, где была найдена древнейшая птица — археоптерикс.

При изучении челюстей ископаемой рыбы были выявлены длинные острые зубы на внешней стороне пасти и зазубренные треугольные зубы на боковой стороне нижней челюсти.

По мнению исследователей, подобное строение челюсти предполагает, что рот рыбы был отлично приспособлен для срезания плоти и плавников у жертвы. В пользу данной гипотезы говорят и найденные в том же месте окаменелые останки рыб без плавников.

Кроме того, исследователи проводят параллели ископаемых рыб с современными пираньями, которые не убивают жертву сразу, а создают себе запас пропитания, откусывая у жертвы плавники, чтобы лишить её возможности двигаться.

Найденная рыба является одним из экспонатов всемирно известной коллекции Юрского музея в Айхштетте.

Напомним также, что ранее в Турции были найдены наскальные рисунки эпохи верхнего палеолита.

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