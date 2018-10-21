Самая древняя плотоядная рыба идентифицирована в Баварии

Берлин, 21 октября 2018, 19:10 — REGNUM Международная команда исследователей идентифицировала окаменелые останки животного, найденного на территории Баварии, как самую древнюю плотоядную рыбу. О работе, опубликованной в журнале Current Biology, рассказал интернет-портал Eurek Alert.
Установлено, что окаменелым останкам животного около 150 миллионов лет.
Окаменелые останки нового вида рыб были обнаружены в осадочных отложениях в карьере Эттлинг на юге Германии, неподалёку от места, где была найдена древнейшая птица — археоптерикс.
При изучении челюстей ископаемой рыбы были выявлены длинные острые зубы на внешней стороне пасти и зазубренные треугольные зубы на боковой стороне нижней челюсти.
По мнению исследователей, подобное строение челюсти предполагает, что рот рыбы был отлично приспособлен для срезания плоти и плавников у жертвы. В пользу данной гипотезы говорят и найденные в том же месте окаменелые останки рыб без плавников.
Кроме того, исследователи проводят параллели ископаемых рыб с современными пираньями, которые не убивают жертву сразу, а создают себе запас пропитания, откусывая у жертвы плавники, чтобы лишить её возможности двигаться.
Найденная рыба является одним из экспонатов всемирно известной коллекции Юрского музея в Айхштетте.
Напомним также, что ранее в Турции были найдены наскальные рисунки эпохи верхнего палеолита.
Читайте ранее в этом сюжете: Наскальные рисунки эпохи раннего палеолита найдены под водой в Турции