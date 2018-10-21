Вице-президент РАН: к использованию ГМО надо подходить крайне осторожно

Москва, , 13:46 — REGNUM Нужно подходить с особенной осторожностью к использованию генной инженерии в сельском хозяйстве, заявила вице-президент Российской академии наук доктор биологических наук Ирина Донник в интервью журналу «В мире науки».

Ирина Михайловна Донник рассказала, что можно выделить два взгляда на проблемы использования генной инженерии. Некоторые эксперты считают, что генная инженерия представляет собой всего лишь ускоренную селекцию, поэтому не требует особого подхода. Другие обращают внимание на важность длительности периода изменения организма. Процесс селекции занимает длительное время, и организм успевает к нему адаптироваться. При генной модификации изменения происходят очень резко, что может вызвать патологические изменения в организме.

Вице-президент РАН подчеркнула, что необходимо развивать научные исследования в области генной инженерии, но внедрять новые продукты в массовое производство следует с особой тщательностью, проводя длительные испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос ВЦИОМ, проводившийся с 29 по 30 мая 2018 года, показал, что продукты с ГМО считают опасными 79% жителей России.