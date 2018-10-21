Исследование: вредно не только недосыпание, но и слишком длинный сон

Торонто, Канада, , 13:14 — REGNUM Отрицательное воздействие на когнитивные способности оказывает не только недосыпание, но и слишком длинный сон, показали результаты исследования канадских ученых, опубликованные в научном журнале SLEEP.

Группа нейробиологов из Университета Западного Онтарио (Канада) в июне 2017 года начала крупнейшее исследование влияния продолжительности сна на когнитивные способности и здоровье человека. В эксперименте приняли участие более 40 тысяч человек.

Руководитель исследовательской группы Конор Вилд отметил, что полученные результаты совпадают с имеющимися представлениями об оптимальной длительности сна. Для всех возрастных категорий оптимальная продолжительность сна составила 7−8 часов. При этом было установлено, что на функциональные и когнитивные способности негативно влияет не только слишком короткий, но и слишком длинный сон.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре исследователи из Франции выявили «медленную» и «быструю» фазы сна у аргентинских ящериц черно-белых тегу. Это стало вторым исследованием, опровергнувшим представление о том, что фаза «быстрого» сна, связанная со сновидениями, присуща только млекопитающим.