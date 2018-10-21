Воскресенье, 21 Октября 2018 года
13:57:20 МСК

Всероссийский научный фестиваль добрался до Новосибирска

Наука

Новосибирск принял от Москвы эстафету фестиваля NAUKA 0+

Новосибирск, 21 октября 2018, 12:51 — REGNUM  В Новосибирской области начались мероприятия в рамках всероссийского фестиваля науки, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Новосибирск принял от Москвы эстафету фестиваля NAUKA 0+. В рамках фестиваля с 18 по 25 октября в области проходят лекции, мастер-классы, интерактивные выставки, круглые столы и научные сессии.

Мероприятия фестиваля проходят на площадках Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного медицинского университета, планетария и других.

В новосибирском этапе всероссийского фестиваля особое место уделяется крупнейшим проектам по развитию новосибирского наукограда «Академгородок 2.0».

Как сообщало ИА REGNUM, столичный этап фестиваля науки проходил с 12 по 14 октября. Фестиваль NAUKA 0+ получил статус всероссийского в 2011 году, к 2018 году мероприятия фестиваля охватили более 80 регионов России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить