Всероссийский научный фестиваль добрался до Новосибирска

Новосибирск, , 12:51 — REGNUM В Новосибирской области начались мероприятия в рамках всероссийского фестиваля науки, сообщает пресс-служба областного министерства образования.

Новосибирск принял от Москвы эстафету фестиваля NAUKA 0+. В рамках фестиваля с 18 по 25 октября в области проходят лекции, мастер-классы, интерактивные выставки, круглые столы и научные сессии.

Мероприятия фестиваля проходят на площадках Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирской государственной областной научной библиотеки, Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирского государственного медицинского университета, планетария и других.

В новосибирском этапе всероссийского фестиваля особое место уделяется крупнейшим проектам по развитию новосибирского наукограда «Академгородок 2.0».

Как сообщало ИА REGNUM, столичный этап фестиваля науки проходил с 12 по 14 октября. Фестиваль NAUKA 0+ получил статус всероссийского в 2011 году, к 2018 году мероприятия фестиваля охватили более 80 регионов России.