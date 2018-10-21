Начался сбор заявок в экспедицию «Арктического плавучего университета»

Архангельск, , 10:48 — REGNUM В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова (САФУ) начали прием заявок на участие в экспедиции «Арктический плавучий университет — 2019». Об этом сообщает пресс-служба САФУ.

В 2019 году научно-образовательная морская экспедиция «Арктический плавучий университет» отправится на исследовательском судне «Профессор Молчанов» из Архангельска к арктическим архипелагам. Научно-исследовательская программа экспедиции включает изучение гидрологического режима морей Северного Ледовитого океана, мониторинг состояния окружающей среды и работы по исследованию адаптационных механизмов человека к арктическим условиям.

Заявки принимаются от студентов и аспирантов, занимающихся исследованиями Арктического региона. Набирается группа из 58 человек, прием заявок открыт до 15 января 2019 года.

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