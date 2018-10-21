Воскресенье, 21 Октября 2018 года
12:15:55 МСК

Новая технология помешает преступному использованию 3D-принтеров

Наука

Инженеры из Университет штата Нью-Йорк в Буффало разработали метод, который позволяет установить происхождение объекта, созданного технологией 3D-печати

Нью-Йорк, США, 21 октября 2018, 10:25 — REGNUM  Американские инженеры предложили способ идентификации 3D-принтера, на котором изготовлены незаконные объекты в статье в ACM Digital Library.

Технологии 3D-печати получают все более широкое распространение. Это приводит к тому, что ими начинают пользоваться не только законопослушные граждане, но и преступники. Например, с помощью такой технологии можно изготовить летальное оружие.

Инженеры из Университет штата Нью-Йорк в Буффало (США) разработали метод, который позволяет установить происхождение объекта, созданного технологией 3D-печати.

Эксперименты показали, что каждый 3D-принтер обладает своим уникальным «почерком». Система, предложенная американскими инженерами, похожа на систему идентификации человека по отпечатку пальца.

Исследователи использовали базу из 14 принтеров 6 различных моделей. Поверхность объектов, распечатанных на каждом из принтеров, сканировалась и заносилась в базу. Индивидуальные особенности сборки каждого принтера позволяют связать рисунок текстуры поверхности объекта с принтером на котором он изготовлен.

Инженеры разработали специальный алгоритм, который обрабатывает сканированное изображение поверхности объекта и относит его к известному принтеру, если он уже есть в базе.

Разработчики считают, что их метод поможет в борьбе с преступной деятельностью с использованием методов 3D-печати.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года власти девяти американских штатов потребовали от администрации президента США запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационные технологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить