Новая технология помешает преступному использованию 3D-принтеров

Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Американские инженеры предложили способ идентификации 3D-принтера, на котором изготовлены незаконные объекты в статье в ACM Digital Library.

Технологии 3D-печати получают все более широкое распространение. Это приводит к тому, что ими начинают пользоваться не только законопослушные граждане, но и преступники. Например, с помощью такой технологии можно изготовить летальное оружие.

Инженеры из Университет штата Нью-Йорк в Буффало (США) разработали метод, который позволяет установить происхождение объекта, созданного технологией 3D-печати.

Эксперименты показали, что каждый 3D-принтер обладает своим уникальным «почерком». Система, предложенная американскими инженерами, похожа на систему идентификации человека по отпечатку пальца.

Исследователи использовали базу из 14 принтеров 6 различных моделей. Поверхность объектов, распечатанных на каждом из принтеров, сканировалась и заносилась в базу. Индивидуальные особенности сборки каждого принтера позволяют связать рисунок текстуры поверхности объекта с принтером на котором он изготовлен.

Инженеры разработали специальный алгоритм, который обрабатывает сканированное изображение поверхности объекта и относит его к известному принтеру, если он уже есть в базе.

Разработчики считают, что их метод поможет в борьбе с преступной деятельностью с использованием методов 3D-печати.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года власти девяти американских штатов потребовали от администрации президента США запретить свободное распространение чертежей оружия для 3D-принтеров.