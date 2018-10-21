Кардиологи рассказали своим пациентам, как продлить жизнь

Торонто, Канада, , 05:54 — REGNUM Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны двигаться каждые 20 минут, чтобы продлить себе жизнь. Об этом заявили ученые на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто, сообщает портал EurekAlert.

Рекомендации Айлара Рамади и его коллег из Университета Альберты в Эдмонтоне адресованы в первую очередь тем, кто уже перенес инфаркты, ишемию или инсульты. Большую часть времени сердечники сидят в кресле или лежат на диване.

Однако им стоит вставать с места каждые 20 минут и семь минут посвящать легкой физической активности, считают специалисты. Прогулки по комнате с такой периодичностью позволяют сжечь до 770 килокалорий в день.

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Свои выводы специалисты сделали, наблюдая за группой из 132 добровольцев. Даже небольшие физические нагрузки заметно сокращают шансы развития инфаркта и других проблем с сердцем и сосудами, отмечают они.

Всемирная организация здравоохранения называет сердечно-сосудистые заболевания главной причиной смертей во всем мире. По оценкам, ежегодно от них умирают около 17 млн человек.

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