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Ученые нашли способ борьбы с кровяным допингом

Наука

Международный олимпийский комитет запретил эту процедуру в 1987 году, однако у спортивных чиновников возникают сложности с контролированием выполнения запрета

Ученые нашли способ борьбы с кровяным допингом
Переливание крови

Дарем, США, 20 октября 2018, 14:13 — REGNUM  Ученые из Университета Дьюка (США) предложили способ выявления переливания крови у спортсменов. Об этом сообщает новостной портал университета.

Кровяным допингом называется переливание спортсменам перед соревнованиями собственной крови, которая забирается ранее. Эта процедура приводит к повышению уровня гемоглобина и увеличивает скорость поступления кислорода к мышечной ткани.

Международный олимпийский комитет запретил эту процедуру в 1987 году, однако у спортивных чиновников возникают сложности с контролированием выполнения запрета. Существующие методы зачастую не позволяют установить использование кровяного допинга с достаточно высокой точностью.

Команда из Университета Дьюка разработала новую методику выявления использования кровяного допинга. Эксперименты показали, что при самопереливании крови существенно повышается уровень содержания молекулы микроРНК miR-720. Ученые пришли к выводу, что miR-720 может использоваться в качестве биомаркера для выявления использования кровяного допинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства как соответствующего мировому антидопинговому кодексу.

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