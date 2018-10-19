Аскетическая революция в Русской православной церкви в 1814-1914 годах

Александр Томилин, , 19:08 — REGNUM

Книга профессора-религиоведа Университета Индианы Патрика Лесли Михельсона посвящена одному из самых интересных вопросов русской истории — аскетической мысли в русском монашестве с 1814 по 1914.

Ввиду того, что аскетизм есть один из ключевых моментов всего христианства, автор задался вопросом — а какое место он занимал в реальной жизни православия в имперский период русской истории? В поле зрения автора попали не только монахи, но и приходское духовенство, миряне, как подвластные религиозной мысли, исходящей из стен монастырей. Автор не загонял себя в указанные временные рамки, но и охватил предшествующий период Синодальной Церкви, дабы показать проделанный религиозной мыслью путь в условиях имперского контроля. Однако акцент сделан на вторую половину XIX века, на начало ХХ века, как на время, когда Церковь оказалась между разными силами — русским народом, христианской империей (по терминологии автора) и философским материализмом. Поневоле на ум читателя приходит знаменитая сцена собрания в монастыре из «Братьев Карамазовых».

В центре — не просто история Церкви и общества, Церкви и власти, а аскетизм. Его прочтение монашеством, а позже — властями, народом, интеллигенцией, мыслителями. Одно из несомненных достоинств книги в том, что автор даёт понимание проблемы через фигуры тех или иных мыслителей, малоизвестного ли П. Д. Юркевича или ставшего школьным классиком Чернышевского, давая портрет мысли в интерьере эпохи. Он показывает влияние семинарий, монастырей, властной идеологии, общественных мод на восприятие монашеской аскезы — крестьянином ли, монахом ли, философом ли.

Верующего или разбирающегося в вопросах религии читателя книга приятно удивит грамотностью автора в использовании богословских терминов и пониманием им одной коллизии — трудности исполнения религиозных предписаний в миру, что не могло не сказываться на прочтении мирянами монашеских мыслей. Более того, автор старается употреблять термины в понимании именно той эпохи, а не пытаться втиснуть имперскую эпоху в прокрустово ложе современных схем, концепций и терминов. При этом опора на русские источники и литературу делают данный труд прекрасной, умной и грамотно написанной книгой для изучения религиозно-философской мысли и социальной истории России.