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Учёные обнаружили низкочастотные колебания антарктического ледника

Наука

Крупнейший в Антарктиде шельфовый ледник «поёт» на низких частотах

Вашингтон, 19 октября 2018, 15:13 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что крупнейший в Антарктиде шельфовый ледник «поёт» на низких частотах. Об этом сообщается в журнале Geophysical Research Letters.

Учёные в течение двух лет фиксировали колебания ледника при помощи сейсмографов. Выяснилось, что ледник постоянно колеблется на низких частотах около 5 герц. Эти колебания связаны с двумя факторами: скоростью ветра и температурой воздуха.

Отмечается, что колебания ледника позволяют следить за состоянием его поверхностного слоя глубиной несколько метров. Благодаря этому можно оценивать скорость его таяния и риск разрушения.

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Научные исследования
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