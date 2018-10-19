В Китае провели лётные испытания крупнейшего в мире грузового беспилотника

Пекин, , 14:58 — REGNUM Инженеры из Китая провели первые лётные испытания крупнейшего в мире грузового беспилотника. Об этом сообщает China Daily.

Беспилотный транспортный летательный аппарат Feihong-98 был создан специалистами Академии аэрокосмических электронных технологий Китая. Лётные испытания прошли в китайском районе Баота

Аппарат был сконструирован на базе многоцелевого биплана Y-5В, прототипом которого послужила модельсоветского самолёта Ан-2, известный под названием «кукурузник».

Отмечается, что для разгона и посадки беспилотнику требуется всего 150 метров. При этом он может перевозить грузы весом до полутора тонн и объемом 15 кубометров. Высота полета может достигать 4500 метров, дальность полета — до 1200 километров, максимальная скорость — 180 километров в час.

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