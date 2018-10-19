Орегонский зоопарк выложил в соцсеть рентгеновские снимки животных

Портленд, США, , 14:16 — REGNUM Зоопарк в штате США Орегон начал выкладывать на своей странице в Twitter рентгеновские снимки различных животных и частей их тел. Руководство учреждения сообщило, что фотографии были сделаны во время осмотров животных в ветеринарном центре.

https://twitter.com/OregonZoo/status/1052596867962298368

На снимках был запечатлен хамелеон, питон, летучая лисица, хвост бобра и голова тукана. Некоторые пользователи Twitter предложили зоопарку продать эти фото и, таким образом, привлечь дополнительные средства. Другие сказали, что они с удовольствием купили бы календарь с такими фотографиями.

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Напомним, Орегонский зоопарк (первоначально — зоопарк Портленда) был основан в 1888 году. В нём содержится около 1,8 тыс. различных животных, ежегодно учреждение посещают около 1,6 млн человек.

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