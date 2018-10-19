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Учёные рассказали о происхождении древнейших строматолитов

Наука

Древнейшие строматолиты имеют неорганическое происхождение

Учёные рассказали о происхождении древнейших строматолитов
James St. John
Строматолитовые отложения

Канберра, 19 октября 2018, 11:35 — REGNUM  Учёные из Австралии предположили, что древнейшие строматолиты на Земле не имеют отношения к микроорганизмам и образовались в результате деформации карбонатных пород. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные провели анализ породы и определили, присутствуют ли следы микроорганизмов, а также формировались отложения, в морской воде или нет.

В результате исследователи пришли к выводу, что древнейшие строматолиты, сформировавшиеся 3,7 млрд лет назад, имеют неорганическое происхождение. На это указывала их морфология и отсутствие следов бактериальных пленок.

Отметим, что строматолитами называют ископаемые остатки бактериальных сообществ, которые образуются на дне неглубоких водоёмов.

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Научные исследования
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