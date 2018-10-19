Учёные Сибирского ботанического сада испытывают новое удобрение

Томск, , 11:17 — REGNUM Новое азотное удобрение гликолурил, разработанное химиками Томского государственного университета (ТГУ) совместно с партнёром, испытывают учёные Сибирского ботанического сада (Томск), сообщает 19 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в качестве опытных объектов выступают цитрусовые разных сортов, в том числе уникальный экспонат ботанического сада — дерево, на котором привито сразу пять разновидностей цитрусовых.

Исполняющий обязанности директора ботанического сада ТГУ Михаил Ямбуров сообщил, что ранее гликолурил уже использовался на ягодных, бобовых и зерновых культурах, и хорошо себя зарекомендовал.

«Теперь решили протестировать его действие на плодовых растениях на примере цитрусов — они особенно требовательны к содержанию азота, поэтому результаты эксперимента будут показательными», — сказал учёный.

По его словам, если объекты покажут высокую результативность, как зерновые (урожайность пшеницы увеличилась почти на треть), то новый препарат будет применять при выращивании и других растений.

В ходе и по завершении испытаний исследователи будут оценивать такие параметры, как интенсивность роста, обильность цветения и плодоношения, качество плодов и семян. По словам руководителя СибБС ТГУ, результаты испытаний будут известны уже в следующем году.

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