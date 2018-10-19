Учёные получили бозе-конденсат холодных атомов рубидия в невесомости

Берлин, , 11:03 — REGNUM Учёные из Германии, США и Франции получили бозе-конденсат холодных атомов рубидия-87 в невесомости. Об этом сообщается в журнале Nature.

Эксперимент был проведён на борту метеорологической ракеты MAIUS-1, которая поднялась на высоту 240 километров и около шести минут провела в свободном падении. Для получения конденсата учёные направляли радиоволновый импульс на оптическую ловушку и заставляли тепловые атомы испаряться.

После этого количество тепловых атомов уменьшалось, а число атомов в конденсате увеличивалось. В среднем на создание конденсата уходило около 1,6 секунд. За время полёта ракеты удалось поставить около 110 экспериментов, 80 из которых произошли в период невесомости.

Отмечается, что в невесомости гораздо легче охладить атомы, перевести и удержать их в состоянии бозе-конденсата, чем на Земле.

Отметим, что бозе-конденсатом называют состояние квантовых частиц, бозонов, при очень низкой температуре и очень низкой энергии. Явление было названо по имени индийского физика Шатьендраната Бозе.