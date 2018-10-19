Российские учёные определят принципы регулирования геномных исследований

Москва, , 08:36 — REGNUM Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) определил победителей конкурса на лучшие научные проекты 2018 года в области правового регулирования геномных исследований. По итогам конкурса поддержан 41 проект, сообщила пресс-служба Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта.

В вузе отметили, что развитие геномных исследований, достижение медицины и генной инженерии, диктуют потребность в комплексном рассмотрении этико-правовых проблем, непосредственным или косвенным последствием которых является включение в экономический оборот биоматериалов человека.

«Отсутствие эффективного правового регулирования данных отношений, как и ужесточение законодательных правил, приводит к отставанию нашей страны от иных государств в развитии передовых технологий. Поиск баланса этических и правовых инструментов в регулировании проведения геномных исследований может стать существенным вкладом исследователей университета в развитие российской науки», — пояснила доцент кафедры гражданского права и процесса БФУ, профессор Ольга Серова.

На сайте РФФИ отмечается, что российским учёным предстоит обобщить опыт правового регулирования геномных исследований в России и за рубежом, определить рамки для правового регулирования геномных исследований и внедрения их результатов в медицинскую практику, сформулировать концептуальные основы механизма правового регулирования диагностики генома и геномного редактирования.

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