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Китайские палеонтологи нашли останки зауропода на севере Поднебесной

Наука

Он жил во эпоху раннего мелового периода 120 млн лет назад

Китайские палеонтологи нашли останки зауропода на севере Поднебесной
Скелет зауропода

Хух-Хото, Китай, 19 октября 2018, 08:28 — REGNUM  Окаменелые останки динозавра были найдены во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Археологи обнаружили останки древней рептилии близ одной из деревень автономного районе. По информации властей, останки принадлежат гигантскому травоядному зауроподу, который жил во эпоху раннего мелового периода 120 млн лет назад. Окаменелости сохранились достаточно хорошо. По мнению археологов, динозавр мог достигать в длину 17 метров.

Напомним, что в районе пещеры Бой-Булок в Сурхандарьинской области Узбекистана были найдены следы динозавров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане нашли следы динозавров

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Палеонтология
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