Китайские палеонтологи нашли останки зауропода на севере Поднебесной

Хух-Хото, Китай, , 08:28 — REGNUM Окаменелые останки динозавра были найдены во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Археологи обнаружили останки древней рептилии близ одной из деревень автономного районе. По информации властей, останки принадлежат гигантскому травоядному зауроподу, который жил во эпоху раннего мелового периода 120 млн лет назад. Окаменелости сохранились достаточно хорошо. По мнению археологов, динозавр мог достигать в длину 17 метров.

Напомним, что в районе пещеры Бой-Булок в Сурхандарьинской области Узбекистана были найдены следы динозавров.

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