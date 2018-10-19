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Пермские орнитологи изучили поведение птиц в аэропортах

Наука

Наибольшую опасность для самолётов птицы представляют в конце лета

Пермские орнитологи изучили поведение птиц в аэропортах
NMOS332
Птицы и самолёт

Пермь, 19 октября 2018, 07:39 — REGNUM  Учёные Пермского государственного национального исследовательского университета провели орнитологические исследования вокруг аэропортов Игарки и Сургута, и в настоящее время составляют рекомендации, которые позволят предотвратить столкновения птиц и самолётов, сообщила пресс-служба вуза.

Исследования проводились в радиусе 15 км путём наблюдения за птицами на специальных пунктах и проведения маршрутного учета. Выяснилось, что наибольшую опасность птицы представляют в конце лета, когда появляется большое количество молодняка. Орнитологи отмечают, что в это время птицы имеют небольшой индивидуальный опыт и склонны образовывать скопления и совершать кочевки.

«Таким же опасным является период сезонных миграций весной и осенью, когда птицы совершают массовые перемещения», — пояснил орнитолог Роман Харин.

Сразу после исследования, учёные предложили провести биотехнические мероприятия в местах с растительным покровом на территории аэропортов, например, скосить траву и осушить водоёмы. Также они отметили необходимость применения различных способов отпугивания птиц. Для этого можно использовать акустические сигналы (тревожные голоса), пиротехнику, блики специальных каруселей с зеркалами и разведение ручных хищных птиц.

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Научные исследования
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