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Учёные заявили о существовании самого крупного и тяжёлого объекта Вселенной

Наука

Учёные вычислили гигантское скопление галактик, которое назвали «Гиперионом»

Рим, 18 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Учёные из Италии пришли к выводу, что во Вселенной существует самый крупный и тяжёлый объект. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics.

Отмечается, что в относительно небольшом сегменте созвездия Секстанта присутствует скопление галактик. Учёные вычислили расстояния между ними и пришли к выводу, что они образуют одно гигантское скопление. Оно было временно названо «Гиперионом».

Общая масса объекта составляет около 270 трлн солнечных масс, что сопоставимо с крупнейшими гигантскими скоплениями галактик, которые расположены неподалёку от Земли.

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