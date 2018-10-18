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Ученые из США создали новую звуковую и оптическую иллюзию

Наука

Участникам эксперимента предлагается сосчитать количество вспышек на видео

Пасадена, США, 18 октября 2018, 13:25 — REGNUM  Сотрудники Калифорнийского технологического института создали новую звуковую и визуальную иллюзию. Демонстрирующие её ролики были опубликованы 17 октября на YouTube-канале AwesomeTemidych.

Зрителям предлагается просмотреть ролик, в котором в течение короткого промежутка времени (58 миллисекунд) показывается несколько небольших вспышек. При этом они слышат несколько звуковых сигналов. Всем участникам эксперимента предлагается сосчитать количество вспышек.

Иллюзия заключается в том, что зрители видят три вспышки, но на самом деле их всего две, а звуковых сигналов — три. Из-за избытка информации, поступившей за очень короткое время, человеческий мозг сам создаёт третью вспышку. Ученые назвали иллюзию «Иллюзорным кроликом» (The Rabbit Illusion).

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Напомним, в мае 2018 года на YouTube появился ролик с аудиозаписью, в которой демонстрировалась аудиальная иллюзия. Участникам эксперимента предлагалось определить, какое слово они слышат «Йенни» или «Лорел».

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Научные исследования
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