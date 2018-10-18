Учёные: птицы либо хорошо поют, либо имеют яркий окрас

Лондон, 18 октября 2018, 13:05 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что птицы компенсируют яркость оперения разнообразием пения, и наоборот. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Учёные провели анализ пения и окраса 259 пар близкородственных видов птиц. В результате они выяснили, что чем монотоннее песни самцов, тем больше окрас его оперения отличается от окраса самки.
Отмечается, что среди птиц половой отбор регулируется двумя параметрами по отдельности,
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