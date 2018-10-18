Учёные: птицы либо хорошо поют, либо имеют яркий окрас

Лондон, , 13:05 — REGNUM Учёные из Великобритании пришли к выводу, что птицы компенсируют яркость оперения разнообразием пения, и наоборот. Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Учёные провели анализ пения и окраса 259 пар близкородственных видов птиц. В результате они выяснили, что чем монотоннее песни самцов, тем больше окрас его оперения отличается от окраса самки.

Отмечается, что среди птиц половой отбор регулируется двумя параметрами по отдельности, т. е. либо яркостью оперения, либо разнообразием пения, но не вместе.

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