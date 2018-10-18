Бросить без ломки: в США создали «вакцину» для курильщиков

Ла-Хойя, США, , 12:24 — REGNUM Вещество, позволяющее избавиться от никотиновой зависимости без тяжелой ломки, создали специалисты из Калифорнии (США). Фермент разлагает почти весь никотин в организме, оставляя лишь небольшие его следы, говорится в статье в журнале Science Advances.

По словам Оливье Джорджа из Института Скриппса в Ла-Хойе, полученное вещество работает в кровотоке, разрушая никотин до его проникновения в мозг. Следовательно, у препарата на основе такого фермента будет меньше побочных эффектов.

Фермент NicA2, разрушающий никотин, ученые выделили из клеток «нефтеядной» бактерии Pseudomonas putida. Структуру фермента изменили таким образом, чтобы он разрушал никотин. Остающиеся после разложения следовые количества никотина помогают избежать развития абстинентного синдрома.

Вещество уже испытали на крысах, привыкших получать никотин с водой. К дальнейшим опытам специалисты планируют привлечь добровольцев.

Читайте также: Система CRISPR/Cas9 помогла вылечить мышей от фенилкетонурии