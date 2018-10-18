Генетики: еврейские корни есть у каждого восьмого гражданина РФ

Москва, , 11:05 — REGNUM Приблизительно 4% населения России имеют бабушку или дедушку евреев, а еврейскими корнями обладает приблизительно каждый восьмой гражданин РФ. К таким выводам пришли учёные медико-генетического центра Genotek.

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Проведённые генетиками исследования информации, содержащейся во всех 23 хромосомах людей, позволили выявить участки, генетические варианты в которых наиболее близки по происхождению к евреям-ашкеназам, пишет РИА Новости. Добавим, что, согласно генетическим данным, количество евреев в России ежегодно сокращается. Так, только за последние 50 лет их число уменьшилось более чем в шесть раз: с 1% до 0,16%.

Добавим, что, по данным российской переписи населения 2010 года, 157,8 тысячи человек указали в графе «национальность», что являются евреями. Это на 76 тысяч меньше, чем в 2002 году. Тогда в России проживало 232 тысячи евреев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генетики установили, что более чем у 80% граждан РФ есть родственные связи. Также, по данным учёных, пятая часть населения России связана общими предками по материнской линии с французской королевой Марией Медичи и британской королевой Викторией.

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