Учёные Кемеровского университета исследуют наскальные рисунки горы Тепсей

Кемерово, , 07:56 — REGNUM Археологи Кемеровского государственного университета (КемГУ) планируют провести исследования в области наскального искусства на территории Тепсейского археологического микрорайона (юг Красноярского края), сообщает 18 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что фундаментальные научные исследования будут проводиться на средства гранта в размере 3,5 млн рублей, выигранного профессором кафедры археологии, директором Института истории и международных отношений КемГУ Ольгой Советовой в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований.

«В рамках проекта будут продолжены научные исследования по поиску, выявлению, фиксации и интерпретации наскальных рисунков горы Тепсей. Впервые петроглифы этого микрорайона исследуют в контексте выявленных ранее археологических материалов, а рисунки задокументированы с помощью современных технологий», — говорится в сообщении.

Во время работы над проектом учёные планируют применить как традиционные археологические, так и инновационные методы работы с изобразительными источниками. Так, определение основных скоплений рисунков будет проводиться по снимкам из космоса. Исследователи планируют использование квадрокоптера для фиксации наскальных рисунков в недоступных местах, копирование петроглифов с помощью контактных и бесконтактных методов, создание современных силиконовых отливок для получения физических копий наскальных изображений для последующей работы с ними в лабораторных условиях.

Читайте также: На раскопках в Кемерове найдена деньга 1748 года