Учёные нашли способ менять свойства углеродных нанотрубок

Токио, 17 октября 2018, 11:54 — REGNUM Международная группа учёных нашла способ менять свойства углеродных нанотрубок с металлических на полупроводниковые. Об этом сообщается в журнале Ultramicroscopy.
Учёные разработали метод, позволяющий изменять структуру и свойства многостенных углеродных нанотрубок после их создания. Они вызывали структурные изменения с помощью двух стимулов — нагревания и механической нагрузки.
В результате свойства нанотрубок удалось изменить. При этом полученные во время эксперимента данные с высокой точностью совпали с результатами моделирования.
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