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Учёные смогли осуществить фазовый переход в веществе с помощью лазера

Наука

Исследователи смогли зафиксировать процесс «плавления» волны зарядовой плотности

Учёные смогли осуществить фазовый переход в веществе с помощью лазера
Лазер

Москва, 17 октября 2018, 11:36 — REGNUM  Российские учёные смогли осуществить фазовый переход в веществе без изменения температуры с помощью лазера. Об этом сообщается в журнале Nature Physics

Учёные облучали волну зарядовой плотности в теллуриде лантана. Выяснилось, что под воздействием лазерных импульсов в волне зарядовой плотности образуется множество неоднородностей.

В процессе эксперимента исследователи смогли зафиксировать процесс «плавления» волны зарядовой плотности и провести наблюдение за тем, как система после воздействия лазером возвращается к исходному состоянию.

Отмечается, что в дальнейшем учёные планируют научиться управлять возникновением дефектов.

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Научные исследования
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