Психологи рассказали, как «эффект следящего глаза» связан с пожертвованиями

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Психологи из США пришли к выводу, что «эффект следящего глаза» заставляет людей жертвовать больше денег на благотворительность. Об этом сообщается в журнале Human Nature.

Учёные провели эксперимент, для которого использовали коробку для пожертвований в детском музее. На коробке было написано «Мы будем благодарны за пожертвование».

Исследователи дополнили надпись одной из четырех картинок: были использованы изображения глаз, носа, рта и стула. Эксперимент проходил четыре недели, и каждая картинка использовалась по очереди в течение одной недели.

За всё время исследования музей посетили 34 тыс. человек. Оказалось, что когда вместе с объявлением была размещена картинка с глазами, сборы были максимальными. Остальные картинки не давали такого эффекта.

Учёные сделали вывод, что подобное связано с тем, что глаза усиливают «эффект присутствия», и человек, ощущая, что за ним следят, сделает пожертвование с большей долей вероятности.

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