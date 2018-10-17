Гигантский гриб отобрал у синего кита звание самого большого организма

Москва, , 06:03 — REGNUM Гигантский гриб, мичиганский опенок, достигающий размера в 37 гектаров, был обнаружен учеными из США. О находке сообщил Smithsonian.

Сообщается, что гриб обнаружил ученый Мэтью Трауб на Верхнем полуострове Мичигана. По данным исследований, скрытое под землей тело гриба занимает площадь около 37 гектаров.

Суммарно весь организм гриба весит около 400 тонн. Предполагается, что мичиганскому опенку уже около 2 500 лет.

Таким образом, этот гриб стал самым большим живым организмом на планете Земля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня в США был поднят в воздух самолет весом около 680 килограмм и длиной 19,5 метров. Самолет сделан из бумаги, это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте ранее в этом сюжете: В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет — видео