«Роскосмос» готовит решение о начале разработки сверхтяжелой ракеты

Москва, , 20:45 — REGNUM Руководство госкорпорации «Роскосмос» по итогам совещания в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре примет решение по вопросу разработки сверхтяжелой ракеты для полетов в дальний космос, сообщается 16 октября на официальном сайте госкорпорации.

Совещание в Самаре пройдет с участием гендиректора ГК «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Возглавляемая им делегация займется рассмотрением вопроса о создании новых ракетных комплексов.

«Делегация Госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным во время представительного совещания в РКЦ «Прогресс» примет решение об организации работ по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого классов», — указано в опубликованном корпорацией сообщении.

Отмечается, что сверхтяжелая ракета будет применяться для решения нескольких задач: для пилотируемых полетов к Луне и к Марсу и для вывода на околоземную орбиту крупных объектов весом до 100 тонн.

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