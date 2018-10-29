История спасения жемчужины Русского Севера

Архангельск, , 18:39 — REGNUM Более чем двадцатилетняя история Кенозерского национального парка — это история спасения уникальных памятников архитектуры, гигантская научная работа и ориентирующиеся на современные условия хозяйственные проекты. Это тоже доказательство того, что упорство и труд ученых-энтузиастов, проявленное ими неравнодушие способны преодолеть самые невероятные трудности. В 90-е годы было практически свернуто финансирование национального парка, и отдельные работы удалось провести только благодаря энтузиазму участников.

Со временем проблема финансирования стала менее острой, и к началу 2000-х многие уникальные памятники деревянного зодчества были отреставрированы. С благодарностью руководство Кенозерского национального парка вспоминает помощь, полученную от зарубежных партнеров, первым из которых стала Норвегия. Но и сейчас еще остается огромный объем работ по реставрации уникальных строений XVIII—XIX веков.

Публикуемый ИА REGNUM сборник «Кенозерские чтения — 2011. Человек и среда: гармония и противоречия» посвящен результатам исследований и реставрационной работы ученых и энтузиастов, занимающихся изучения, сохранения и использования объектов природного и историко-культурного наследия Русского Севера и уникальной его части — Кенозерья. Народный эпос и экология природных биоценозов, археологические раскопки и геофизика местности — эти и многие другие темы поднимаются на страницах сборника.

Скачать книгу «Кенозерские чтения — 2011. Человек и среда: гармония и противоречия»

Читайте ранее в этом сюжете: Кенозерье. Восстановление культурного ландшафта — шанс для России

Читайте развитие сюжета: «Кенозерские чтения — 2013»