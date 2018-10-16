Умер один из разработчиков цифрового телевидения Марк Кривошеев

Москва, , 12:46 — REGNUM Один из создателей современного цифрового телевидения, советский и российский учёный Марк Кривошеев скончался на 97-м году жизни, передает 16 октября телеканал НТВ.

Отмечается, что ученый на протяжении долгих лет работал над совершенствованием технологий в сфере трансляции телевизионного изображения, он является разработчиком стандартов телевещания высокой четкости.

Также в сообщении телеканала указано, что Кривошеев в 1961 году отвечал за трансляцию, героем которой стал первый космонавт Юрий Гагарин, а в 1980 году был назначен ответственным за трансляцию состязаний Московской Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен.

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