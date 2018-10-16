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Умер один из разработчиков цифрового телевидения Марк Кривошеев

Наука

В 1961 году ученый отвечал за трансляцию, героем которой стал первый космонавт Юрий Гагарин

Умер один из разработчиков цифрового телевидения Марк Кривошеев
Images by John «K»
Траурная свеча

Москва, 16 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Один из создателей современного цифрового телевидения, советский и российский учёный Марк Кривошеев скончался на 97-м году жизни, передает 16 октября телеканал НТВ.

Отмечается, что ученый на протяжении долгих лет работал над совершенствованием технологий в сфере трансляции телевизионного изображения, он является разработчиком стандартов телевещания высокой четкости.

Также в сообщении телеканала указано, что Кривошеев в 1961 году отвечал за трансляцию, героем которой стал первый космонавт Юрий Гагарин, а в 1980 году был назначен ответственным за трансляцию состязаний Московской Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен.

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