Учёные создали камеру, способную записывать 10 трлн кадров в секунду

Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Учёные из США и Канады разработали камеру, которая способна записывать электромагнитные волны со скоростью 10 трлн кадров в секунду. Об этом сообщается в журнале Nature Light.

Учёные записывали плоские проекции трёхмерного процесса, после чего добивались оптимизации и восстановления исходного изображения.

В результате они смогли записать процессы с временным разрешением в диапазоне от 0,5 до 10 трлн кадров в секунду. Продолжительность таких «фильмов» составляла 350 кадров, а размеры каждого кадра — 450×150 пикселей.

Отмечается, что новая камера позволяет различить события, разделённые промежутком около 100 фемтосекунд.

Читайте также: Нейросеть научили видеть человека сквозь стену