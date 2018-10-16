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Учёные создали камеру, способную записывать 10 трлн кадров в секунду

Наука

Камера позволяет различить события, разделённые промежутком 100 фемтосекунд

Вашингтон, 16 октября 2018, 10:23 — REGNUM  Учёные из США и Канады разработали камеру, которая способна записывать электромагнитные волны со скоростью 10 трлн кадров в секунду. Об этом сообщается в журнале Nature Light.

Учёные записывали плоские проекции трёхмерного процесса, после чего добивались оптимизации и восстановления исходного изображения.

В результате они смогли записать процессы с временным разрешением в диапазоне от 0,5 до 10 трлн кадров в секунду. Продолжительность таких «фильмов» составляла 350 кадров, а размеры каждого кадра — 450×150 пикселей.

Отмечается, что новая камера позволяет различить события, разделённые промежутком около 100 фемтосекунд.

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Научные исследования
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