Молодые обнинские учёные получили гранты президента России

Обнинск, Калужская область, , 10:17 — REGNUM Три кандидата наук, представительницы Обнинска, удостоены грантов президента России для государственной поддержки молодых российских ученых. Как сообщили 16 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства администрации Обнинска Калужской области, награду получила старший научный сотрудник Медицинскогорадиологическогонаучногоцентра имени А.Ф.Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Екатерина Евстратова.

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Также грантов удостоены старший и младший научные сотрудники Московскогонаучно-исследовательскогоонкологическогоинститута имени П.А. Герцена Ирина Ребрикова и Анна Сухотько.

Коллеги тепло поздравили молодых учёных с заслуженной победой в федеральном конкурсе.

Напомним, конкурс на право получения грантов президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук проводится Министерством образования и науки России. Участие в нём могут принимать научные или образовательные организации, а также компании, осуществляющие производство научно-технической продукции в сотрудничестве с молодыми российскими учеными. В 2018 году размер гранта молодого учёного — кандидата наук составляет 600 тысяч рублей в год, доктора наук — 1 млн рублей.