Учёные зафиксировали высокие скорости деградации подводной мерзлоты

Архангельск, , 07:46 — REGNUM Группа российских исследователей Арктики зафиксировала высокие скорости деградации подводной мерзлоты, сообщает 16 октября пресс-служба Томского политехнического университета со ссылкой на начальника экспедиции, члена-корреспондента РАН, профессора Игоря Семилетова.

Предшествующие 20-летние исследования, сообщил учёный, показали, что подводная мерзлота в морях Восточной Арктики уже стала теплее наземной мерзлоты на 8−10°С. Таким образом, она приняла температуру, близкую к температуре фазового перехода, а во многих местах уже произошла ее значительная или полная деградация.

«Относительно предварительных результатов, уже полученных в этой экспедиции, можно уверенно сказать, что большинство исследованных сипов значительно увеличились в своих размерах по сравнению с последними наблюдениями, выполненными в экспедициях 2014 года и 2016 года», — сказал Семилетов.

В сипах происходит выход газа (преимущественно метана) в виде пузырьковых струй. Интенсивность этих выбросов изменяется на пять порядков от 10-3г/м2 в день до 102г/м2 в день. Впервые струи газа, в составе которых до 70% составляет метан, были обнаружены в 2011 году в северной части моря Лаптевых.

Нынешняя научная экспедиция базируется на флагмане российского научного флота — судне «Академик М. Келдыш». Ученые выполняют комплекс биогеохимических, геофизических и геологических исследований, направленных на решение ряда приоритетных задач в соответствии со Стратегией научно-технологического развития России.

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