Астронавт NASA Скотт Келли оценил систему эвакуации корабля «Союз МС-10»

Москва, , 23:45 — REGNUM Астронавт NASA Джон Келли, отправлявшийся на МКС на российских кораблях «Союз» в 2010 и 2015 годах, считает, что систему эвакуации «Союз МС-10» прекрасно сработала во время нештатной ситуации, произошедшей 11 октября в ходе запуска с космодрома «Байконур».

"В случае последнего старта определённо была существенная аномалия, но хорошая новость в том, что системы экстренной эвакуации сработали прекрасно, и экипаж безопасно вернулся на Землю», — приводит комментарий астронавта РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем Международной космической станции — космонавтом РоскосмосаАлексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Спасательная капсула автоматически отделилась от корабля и благополучно приземлилась недалеко от города Джезказган в Казахстане. Члены экипажа в результате ЧП не пострадали.

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