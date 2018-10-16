Жириновский был прав: с ошибками прогнозов погоды надо серьёзно разбираться

Владимир Сывороткин, , 13:00 — REGNUM

Предисловие ИА REGNUM

Мы продолжаем цикл ежемесячных обзоров известного вулканолога, создателя водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина.

Выпуск 1. Декабрь 2017 года

Выпуск 2. Январь 2018 года

Большинство людей привыкли к тому, что синоптики регулярно ошибаются в своих прогнозах. Но иногда ошибки даже краткосрочных прогнозов столь велики, что это не может не вызывать удивления. В январе 2016 года синоптики ошиблись на 34ºС: вечером 26 числа сообщалось, что утром 27-го в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание до — 30ºС, в действительности же было +4ºC с проливным дождем. В это день, как сообщало ИА REGNUM, «огромная озоновая дыра размером с Антарктиду накрыла Россию».

Именно аномалии озонового слоя атмосферы Земли, что убедительно демонстрирует в данном цикле В.Л. Сывороткин, являются главным источником систематических ошибок прогнозов синоптиков. Но как учесть влияние озоновых аномалий на погоду, если метеорологи узнают о них после их появления. Ответ вроде бы очевиден — сначала нужно понять причины возникновения озоновых аномалий, а разобравшись, научиться прогнозировать и, возможно, регулировать их появление, как это предлагают делать энтузиасты геоинжениринга. Но на этом естественном пути исследования озоносферы в климатологии возникли два труднопреодолимых препятствия. Первое — Монреальский протокол, который назначил окончательной и неопровержимой истиной так и не получившую подтверждения фреоновую гипотезу разрушения озоносферы. Лоббисты Монреальского протокола, имея подавляющие позиции в мировых СМИ при поддержке структур ООН и коррумпированных чиновников национальных государств пытаются представить сторонников других взглядов на проблему изменчивости озоносферы, в качестве научных маргиналов, если не лжеучёных. В числе «маргиналов» оказались и сторонники водородной теории разрушения озонового слоя — единственной из пяти гипотез, упомянутых в базовой Венской конвенции по защите озонового слоя 1985 года, которая получила экспериментальное подтверждение.

Так как водород, разрушающий озон атмосферы, поступает из недр Земли, которыми занимаются представители многочисленных геологических дисциплин, возникло второе препятствие — междисциплинарное: мы к вам в геологию не лезем и вы к нам не лезьте. После ратификации Киотского протокола изоляция климатологии от других наук, не участвующих в псевдонаучном прикрытии стратегий транснациональных корпораций по установления контроля над мировой экономикой под видом борьбы с глобальным потеплением и разрушением озоносферы, усилилась.

Об отношениях современной климатологии с другими науками, точнее, об отношениях корпорации климатологов с представителями других наук, Владимир Сывороткин подробно рассказал в программе Евгения Сатановского «От двух до пяти» на радио «Вести ФМ» 29 июля 2018 года.

Получается, что Владимир Жириновский как всегда оказался прав, когда в июле прошлого года, промокнув под нежданным проливным дождем, обвинил в плохой работе метеорологов. Действительно, пора с ошибками прогнозов разбираться по существу.

* * *

Основные погодно-климатические особенности февраля 2018 г. в Северном полушарии

»Причудливо вела себя погода в феврале в России. Казалось бы, что чем ближе к весне, тем должно быть теплее. Но все произошло наоборот. В первой половине месяца температура воздуха на большей части страны заметно превышала норму. За первую декаду аномалии среднедекадных температур от западной границы до Восточной Сибири составили +2…10º. Новые рекорды тепла регистрировались в Краснодарском крае и Крыму, на Русском Севере, Камчатке, Чукотке и по всей российской Арктике».

Все регионы, показавшие положительные температурные аномалии в первой декаде февраля на карте аномалий общего содержания озона, осредненных за эту первую декаду, (Рис.1) закрашены зелеными и голубыми цветами, что согласно шкале означает дефицит озона от 15 до 25%.

На Рис. 2 — карте среднедекадных аномалий ОСО за вторую декаду февраля отрицательные аномалии также окрашены в зеленый цвет, указывающий на дефицит озона над регионами с аномально теплой погодой.

«А в третьей декаде всю территорию России, за исключением северо-востока, арктических территорий и части республик Северного Кавказа (отрицательные аномалии ОСО) захватил аномально холодный воздух. Нормы температуры за третью декаду оказались меньше реальных значений на 4−10º. Рекордные холода регистрировались на европейской территории. Столбики термометров упали ниже — 30º».

Рекордным холодам в третьей февральской декаде соответствовали и рекордные значения положительной аномалии ОСО (Рис. 3), накрывшей всю Евразию от Испании до Аляски. Превышения ОСО в центре аномалии, расположенным над Полярным Уралом, достигали 45%!

«Холодная погода на юге Дальнего Востока России распространилась также и на северо-восточные районы Китая, Корею и Японию. Здесь средняя за месяц температура воздуха ниже нормы. На Хоккайдо регистрировались новые суточные минимумы температуры».

Положительные аномалии ОСО на всех среднедекадных картах.

«Весь Ближний и Средний Восток, а также большая часть Центральной Азии пребывали в условиях аномально теплой, а временами — жаркой погоды. Здесь нормы температуры превышены на 2−4º и более. В Атырау (Казахстан) аномалия +2.2º, Андижане (Узбекистан) и Душанбе (Таджикистан) — +3.1º, Аммане (Иордания) — +3.3º, Эйлате (Израиль) и Ширазе (Иран) — +3.5º, Эль-Джауфе и Рафхе (Саудовская Аравия) — +4.4º.На большей части Северной Африки было теплее обычного. В Египте, на востоке Ливии и к югу от Сахары — даже значительно (на 2−3º и более)».

Отрицательные аномалии ОСО, особенно во второй декаде.

«Но на северо-запад субконтинента случались прорывы холода из Европы. В Марокко температура воздуха под утро опускалась почти до нуля. От Алжира до Мавритании среднемесячная температура ниже нормы на 1−2º».

«Прорывы холода» из Европы в Африку вызваны положительной аномалией ОСО, хорошо видной на всех трех среднедекадных картах аномалий ОСО.

«Февраль не баловал европейцев теплой погодой. Хотя в отдельные дни циклоны приносили в Западную Европу теплый и влажный воздух и тогда в Испании и Франции столбики термометров поднимались до +15−20º. Но во второй половине месяца на континент проник холод из Арктики. Сильные морозы сковали Европу. На западе (Испания, Франция) похолодало до — 10º, в центре и на востоке континента — до −20…−30º, а в Скандинавии — до — 32º. В Италии замерзли фонтаны, в Голландии — каналы. Холода привели к отмене многих ранее запланированных мероприятий и гибели людей от переохлаждения. Почти по всему континенту средняя за месяц температура воздуха ниже нормы. В Испании, Франции, Германии, Польше, странах Балтии — местами на 2−3º Однако столь холодный февраль в Европе не редкость в последние годы. За прошедшие 18 лет XXI века подобное произошло в 6-й раз».

Аномальные холода вызваны аномально высоким содержанием озона.

«В США температурный фон в феврале имел резкий контраст между югом и юго-востоком с одной стороны и севером и северо-западом с другой. В Сан-Франциско воздух остывал до +2º, тогда как в Бостоне — прогревался до +20º. От Техаса до Атлантического океана средняя температура февраля превысила норму на 2−6º. Теплый воздух выносился далеко в Атлантический океан, и его средняя температура над океанической поверхностью превысила норму на 2−4º. В штатах, расположенных к югу от Виржинии до Флориды и Алабамы, это был самый теплый февраль в истории, а к северу от нее вплоть до Великих Озер и канадской границы — вошел в первую пятерку самых теплых. В то же время к западу от Великих Озер и до Тихого океана месяц — холоднее нормы, местами на те же 2−4º».

Вышеописанной картине температурных контрастов в США идеально соответствует среднедекадная карта аномалий ОСО за вторую декаду февраля (рис.2).

«В Арктике февраль 2018 г. стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Его средняя температура на 0.5º превысила прежнее рекордное достижение 2016 г. В конце месяца вынос теплого воздуха из Атлантического и Тихого океанов привел к небывалому событию. Впервые в разгар зимы его температура (по данным Датского метеорологического института) поднялась выше нуля. Ледяной панцирь, который в это время года должен еще увеличиваться в размерах, начал сокращаться. Всего за неделю площадь льда в Беринговом море уменьшилась на треть. Метеорологический феномен в Арктике в последние дни февраля свидетельствует о раннем наступлении весны за полярным кругом».

Аномальное тепло в Арктике связано с интенсивной водородной дегазацией в Северном Ледовитом океане, что хорошо видно на всех среднедекадных картах аномалий ОСО, особенно в третьей декаде (Рис. 3). Дегазация вскрыла лед, морская вода обеспечила аномально высокую температуру.

Этот же механизм действовал и в Беринговом море, которое, судя по картам аномалий озона, интенсивно продувалось водородом весь месяц. В юго-восточной части в начале месяца и в западной — во вторую и третью декады.

* * *

Ниже рассмотрим конкретные сообщения СМИ о погодных аномалиях февраля 2018 г. в различных регионах Северного полушария.

Теплая погода привела к быстрому таянию снега и наводнениям в Онтарио, Канада, февраль 2018 года.

«20−21 февраля потепление погоды принесло много хлопот жителям в городах на юге канадского штата Онтарио. Произошло стремительное таяние снега, которое спровоцировало наводнения. Жителей ряда районов призвали к эвакуации. Наводнения произошли в следующих городах: Брантфорд, Уотерлу, Лондон, Чатем-Кент, Оринджевилл и других. Закрыт ряд дорог.

В Брантфорде в среду было объявлено чрезвычайное положение, часть жителей города была эвакуирована из-за затоплений вдоль реки Гранд».

Аномальные морозы в Европе. Гольфстрим. Климатические изменения. Выпуск 101:

«21 февраля 2018 года температура воздуха в Нью-Йорке достигла +26 градусов Цельсия, что на 20−25 градусов выше нормы!»

Отрицательные аномалии ОСО, опоясовшие Северную Америку с севера и востока (рис.4) объясняют причину анлмального тепла на этом континенте. А в России в эти дни господствуют аномальные морозы.

Погода в Москве: откуда холод, и как долго продлятся морозы?

«Арктический антициклон расположился над Баренцевым морем и, взаимодействуя с областью пониженного давления над Западной Сибирью, по ультраполярной траектории закачивает в Центральную Россию очень холодный воздух с Карского моря. В средней тропосфере над средними широтами Европейской России расположился высокий циклон, в глубокую воронку которого затекает холод из тропосферы. Сочетание этих факторов определяет аномально холодную для этого времени погоду в Москве. При норме — 6, среднесуточная температура составляет — 13 градусов. 23 февраля зафиксирован самый сильный с начала сезона мороз (-18,7). По области отмечены 30-градусные морозы. Тем временем затяжная волна холода усиливается. Морозное «дно» придется на конец февраля».

Отметим «изящную» схему закачки очень холодного воздуха из Карского моря в Центральную Россию. Однако озоновый алгоритм нам кажется более простым и понятным, тем более, что на Ямале, в этот день дневная температура была — 18 °C, а в Москве — 18,7°С. Ночная температура — 22 °C, в то время как в Московской области были отмечены 30-градусные морозы. Да и ветер дул в это время на Ямале с севера на юг, то есть в сторону Сибири, но не Баренцева моря.

Зима в Москве третий день подряд бьет рекорды

«Температура воздуха на базовой столичной метеостанции этой ночью впервые за сезон опустилась ниже — 20 градусов, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России. Воздух в районе ВДНХ остыл до — 21,7. В подмосковном Клину в ночь на вторник было — 30,3 градуса. По оценке синоптиков, 27 февраля стало самым холодным днем нынешней зимы. Ранее температурные минимумы в столице были установлены 25 и 26 февраля. Абсолютный температурный рекорд для 27 февраля был зафиксирован в далеком 1896 году. Тогда термометры метеостанции зафиксировали 25,8 мороза. В связи с наступлением периода аномальных морозов со среднесуточной температурой на 7−10 градусов ниже климатической нормы в столичном регионе с 22 февраля действует оранжевый уровень погодной опасности».

Отметим, что понижение температуры в Москве коррелирует с повышением концентрации озона (Рис. 6).

Положительная аномалия ОСО накрыла и Западную Европу.

В Шотландии из-за холодов закрыты более 400 детских садов и школ:

«Об этом сообщает телеканал Sky News. Метеорологическая служба Великобритании объявила предупреждение об опасности из-за погодных условий почти на всей территории страны. Перекрыт ряд дорог — так, закрыта часть шоссе, соединяющего Лондон и Эдинбург. Французские СМИ сообщают, что от холода умерли уже 4 человека. В Италии сегодня мороз достигнет своего пика. Сохраняются проблемы в движении железнодорожного транспорта. На территории страны, в частности в центральной части, закрыты школы. В Неаполе, где прошли самые сильные с 1956 года снегопады, школы все еще закрыты. По данным телеканала Euro News, с пятницы на территории Европы от холода погибли как минимум 19 человек».

Аномальные морозы в Европе. Гольфстрим. Климатические изменения. Выпуск 101:

«27 февраля в Риме на протяжении 6 часов шел снег. Это парализовало движение автотранспорта, частично было нарушено железнодорожное и авиасообщение. Уровень снежного покрова достиг 10 см, что для Рима достаточно много. Не работали школы, государственные учреждения, магазины, банки, рестораны. Также был закрыт доступ к историческим достопримечательностям города: Колизею, Римским форумам и Палатинскому холму. В городе Неаполь впервые с 1956 года выпал снег. Из-за непогоды были закрыты школы, власти города приостановили работу метро и наземного общественного транспорта.

28 февраля засыпало снегом столицу штата Калифорния, город Сакраменто. Было затруднено движение автотранспорта, повреждено несколько зданий».

На рисунке 7 мы видим, что Калифорния накрыта положительной аномалией ОСО.

Ученые зафиксировали аномально теплую погоду на Северном полюсе:

«В конце февраля ученые из США зафиксировали на Северном полюсе сильную оттепель. Об этом сообщает ScienceAlert. Так, средняя арктическая температура февраля 2018 года была выше нормы на 20 °C. Ученый-климатолог из Калифорнийского университета в Ирвине Зак Лабе подчеркнул, что несколько независимых анализов показали, что температура была «очень близко к точке замерзания». Так, средняя температура для всего региона к северу от 80 градусов северной широты достигла самого высокого уровня, который когда-либо регистрировался в феврале. «Не было ни одного потепления, даже близко похожего на это. Я был удивлен тем, насколько обширным было это потепление», — сказал Зак Лабе. По словам ученого, он оперирует данными, начиная с 1958 года. В ходе исследований было установлено, что такие «экстремальные вторжения теплого воздуха в Арктику» происходят все чаще. В частности, исследование норвежских ученых показало, что с 1980 года эти события становятся все более частыми, продолжительными и интенсивными. «Раньше это произошло 4 раза за период 1980—2010 годов, но теперь подобное произошло в четыре из последних пяти зим», — сказал ведущий автор исследования Роберт Грэм из Норвежского полярного института. Он пояснил, что данные изменения связаны с уменьшением площади зимнего морского льда в Арктике, отметив, что уровень льда в январе был самым низким, а сам лед был более тонким».

Отметим последнюю фразу этого сообщения, где отмечается временная корреляция между разрушением арктического ледяного покрова и «экстремальные вторжения теплого воздуха в Арктику». Наблюдения норвежского ученого подтверждают нашу модель — дегазация разрушает лед, вскрывшаяся вода нагревает воздух.

* * *

Литература

1. Аномальные морозы в Европе. Гольфстрим. Климатические изменения. Выпуск 101 Хронология климатических событий. 15 марта 2018 //GEOCENTER.INFO [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://geocenter.info/video/zver-s-vostoka-klimaticheskie-izmenenija-101

2. Архив погоды в мире //[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://world-weather.ru/archive/

3. В Шотландии из-за холодов закрыты более 400 детских садов и школ. 28 февраля 2018 // RADIOVESTI.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://radiovesti.ru/news/780804/

4. Зима в Москве третий день подряд бьет рекорды. 27 февраля 2018 // RADIOVESTI.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://radiovesti.ru/news/779564/

5. Основные погодно-климатические особенности февраля 2018 г. в Северном полушарии OLD.METEOINFO.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://old.meteoinfo.ru/climate/climat-tabl3/2018-climat-analysis/15126--2018-

6. Погода в Москве: откуда холод, и как долго продлятся морозы?24 февраля 2018 // GISMETEO.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gismeteo.ru/news/klimat/26581-pogoda-v-moskve-otkuda-holod-i-kak-dolgo-prodlyatsya-morozy/

7. Теплая погода привела к быстрому таянию снега и наводнениям в Онтарио, Канада, февраль 2018 года. 23 февраля 2018 г.// GEOCENTER.INFO[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://geocenter.info/new/teplaja-pogoda-privela-k-bystromu-tajaniju-snega-i-navodnenijam-v-ontario-kanada-fevral-2018-goda

8. Ученые зафиксировали аномально теплую погоду на Северном полюсе. 01 марта 2018 // BYKVU.COM [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bykvu.com/bukvy/86302-uchenye-zafiksirovali-anomalno-tepluyu-pogodu-na-severnom-polyuse

Читайте ранее в этом сюжете: ООН поддерживает программу Всемирной ядерной ассоциации