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В Москве стартовал форум «Открытые инновации»: фоторепортаж

Наука

Тема VII Международного форума «Открытые инновации» — «Источники цифрового прорыва»

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В Москве стартовал форум «Открытые инновации»: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Форум «Открытые инновации»

Москва, 15 октября 2018, 20:04 — REGNUM  В столице стартовал VII Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации»: мероприятие проводится под эгидой правительства Российской Федерации в Москве в седьмой раз. Это крупнейший в России конгресс, посвященный основным тенденциям и ключевым достижениям в инновационных сферах экономики.

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Система звукового зрения, передающая ощущение пространства незрячим
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Система звукового зрения, передающая ощущение пространства незрячим

«За эти годы Форум стал уникальной международной дискуссионной площадкой, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов», — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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Робот Алиса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Робот Алиса

В церемонии открытия 15 октября приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, сопредседатель Совета Фонда «Сколково», Виктор Вексельберг, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

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Аппарат, индуцирующий охлаждение мозга
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Аппарат, индуцирующий охлаждение мозга

В день открытия участники деловой сессии «Новые векторы знаний. Образовательный прорыв в глобальном технологическом укладе» обсудили, какие вызовы перед системой образования ставит цифровая трансформация общества и экономики. Также прошла сессия «Получая степень корпората. Роль корпоративных университетов в системе профессионального образования».

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Форум «Открытые инновации»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Форум «Открытые инновации»

Кроме того, была открыта новая лаборатория ЦКП «Микроанализ» — единственная в России и СНГ научно-технологической лаборатория, работающая в направлении исследований пород-коллекторов цифровым моделированием керна.

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РТМ диагностика
Дарья Антонова © ИА REGNUM
РТМ диагностика

Напомним, что тема VII Международного форума «Открытые инновации» — «Источники цифрового прорыва». В 2018 году форум пройдет в формате трёх тематических дней, которые отражают интересы различных аудиторий: «Кадры и образование», «Бизнес и государство», «Наука и технологии». Ожидается, что мероприятие посетит более 20 тыс. участников и гостей свыше чем 90 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в форум собрал свыше 18 тыс. человек, в его рамках было проведено 180 деловых сессий. Участие в «Открытых инновациях» приняли более 3 300 представителей науки и образования, 802 инвестора, более 8000 технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций.

Читайте подробнее: Итоги «Открытых инноваций»: В Москве заявили о миллиардных контрактах

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regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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