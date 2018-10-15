Комиссия по расследованию аварии «Союза» не исключает версию о саботаже

Москва, , 19:17 — REGNUM Комиссия по расследованию аварии корабля «Союз» рассматривает в качестве одной из версий произошедшего преднамеренную порчу или недостаточную проверку не сработавшего во время полёта механизма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Как отмечается, комиссия на данный момент установила, что во время запуска ракеты-носителя не сработал пирозамок, открывающий клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Однако причины этого пока остаются не ясны.

В комиссии полагают, что предстартовый контроль мог быть проведён недолжным образом, либо «сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля».

«Либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС — космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом. Спасательная капсула автоматически отделилась от корабля и позднее приземлилась в районе города Джезказган в Казахстане.

На предприятии — изготовителе ракеты, самарском РКЦ «Прогресс», работает государственная комиссия по расследованию нештатной ситуации, в которую входят представители предприятия и эксперты ракетно-космической отрасли.

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