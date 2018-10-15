Роскосмос предоставит ЕКА и NASA результаты расследования аварии «Союза»

Москва, , 17:34 — REGNUM Руководители Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) Дмитрий Рогозин и Дитрих Вёрнер 15 октября в ходе сеанса телеком-связи обсудили расследование аварии корабля «Союз». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Отмечается, что глава EKA в ходе беседы выразил готовность оказать всяческую помощь в работе команды Роскосмоса по выявлению причин нештатной ситуации.

«Дмитрий Рогозин в свою очередь пообещал предоставить европейским и американским партнёрам всю необходимую информацию о результатах работы наших экспертов и принятых мерах для восстановления надёжности ракет-носителей семейства «Союз» для обеспечения безопасной доставки экипажей на МКС», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы ведомств и их заместители также обсудили подготовку запуска очередного этапа совместной миссии Роскосмоса и ЕКА «ЭкзоМарс-2020» и «другие перспективные совместные проекты, планируемые к реализации в ближайшие несколько лет».

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем Международной космической станции на борту. Спасательная капсула с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом автоматически отделилась от корабля и благополучно приземлилась недалеко от города Джезказган в Казахстане.

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